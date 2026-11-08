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Yerel Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular
Yerel

Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular

Karaman Ermenek'te kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobil, kazanın ardından alevlere teslim oldu. Sürücü ve eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

 

Kaza, Ermenek ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sütpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 70 E 2242 plakalı otomobil, eşi E.K. ile birlikte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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