Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü Aksaray'ın Eskil ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aksaray'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletinsürücüsü hayatını kaybetti. Önder Bozgöz'ün (31) kullandığı motosiklet, Eskil-Eşmekaya kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Bozgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bozgöz'ün cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü

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