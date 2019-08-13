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Şarampole devrilen araçtan yaralı olarak kurtuldular

Kırşehir'de kontrolden çıkaran şarampole devrilen araçta bulunan karı koca yaralı olarak kurtarıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 16:58
Şarampole devrilen araçtan yaralı olarak kurtuldular

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Beldesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İ.S.T.,'nin kullandığı 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü İ.S.T. ile birlikte otomobilde bulunan eşi M.T. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:58
  1. Kırşehir'in Kaman ilçesi
  2. Kurancılı Beldesi
  3. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi
  4. Jandarma
  5. trafik kazası

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