Şarampole devrilen araçtan yaralı olarak kurtuldular
Kırşehir'de kontrolden çıkaran şarampole devrilen araçta bulunan karı koca yaralı olarak kurtarıldı.13 Ağustos 2019 Salı 16:58
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Beldesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İ.S.T.,'nin kullandığı 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü İ.S.T. ile birlikte otomobilde bulunan eşi M.T. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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