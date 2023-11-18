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Yerel Sarallar suç örgütü üyesi 14 kişi tutuklandı
Yerel

Sarallar suç örgütü üyesi 14 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 06:58:00 -
Sarallar suç örgütü üyesi 14 kişi tutuklandı

'Kafes' operasyonuyla gözaltına alınan Sarallar suç örgütü üyesi 24 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişi ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden hakim karşısına çıktı.

10 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sarallar Grubu üyesi Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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