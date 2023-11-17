  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ''Sarallar'' operasyonunda yeni gelişme
Gündem

''Sarallar'' operasyonunda yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-17 14:40:00 -
''Sarallar'' operasyonunda yeni gelişme

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün elebaşı Özgür Saral'ın da bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından polislerce Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise daha önceden farklı suçlardan tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Bu kişilerin de cezaevinden adliyeye gönderilecekleri öğrenildi.

"KAFES" OPERASYONUNDA YAKALANMIŞLARDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı "Kafes" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden aralarında örgüt lideri Özgür Saral'ın da olduğu 19'u yakalanmıştı.

Sarallar çetesi davasında Erdal Acar ve 21 sanığa tahliye!
Sarallar çetesi davasında Erdal Acar ve 21 sanığa tahliye!

Gündem

Sarallar çetesi davasında Erdal Acar ve 21 sanığa tahliye!

Sarallar suç örgütüne yönelik davada tutuklu sanık kalmadı
Sarallar suç örgütüne yönelik davada tutuklu sanık kalmadı

Gündem

Sarallar suç örgütüne yönelik davada tutuklu sanık kalmadı

‘Sarallar’ çetesi çökertildi
‘Sarallar’ çetesi çökertildi

Gündem

‘Sarallar’ çetesi çökertildi

Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!
Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!

Aktüel

Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23