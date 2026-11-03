Saracoğlu'nda itiraf: Türkiye'de oynamak her zaman zor

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İspanyol teknik adam, deplasmanın güçlüğünü istatistiklere dayandırdı: "Sadece Liverpool değil, İngiliz takımları için de zor oluyor. Türkiye'de oynamak her zaman zor."

Premier Lig'de yaşadıkları puan kayıplarına karşın Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Iraola, "3 maçta 9 puan, ilk 8'e girebilmek için oldukça büyük bir şansımız olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bunun oldukça zor olduğunu biliyoruz" dedi. Sezonun başında olduklarını, karşılaştırma yapmak için erken olduğunu belirten teknik adam, "Böyle bir statta ve atmosferde mental olarak olabildiğince hazır olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'un kulüp için ayrı bir yeri olduğunu da dile getirdi: "Bence İstanbul her zaman Liverpool için çok özel olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz." Rakibini "Fenerbahçe çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Tecrübeliler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar" sözleriyle değerlendiren Iraola, maça güçlü başlamaları, hızlı şekilde momentumu yakalayıp rakibin öz güvenini kırmaları gerektiğini anlattı.

"Aynı stilde oynayacaklarını düşünüyorum"

Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğinin oyuna etkisi sorulduğunda Iraola, sarı-lacivertlilerin teknik direktör değiştirdikleri bir dönemden geçtiğini, oyuncuların çoğunu ve takımı bildiklerini, analiz edebildikleri önceki sisteme göre çok değiştiklerini düşünmediğini söyledi. "Aynı stilde oynayacaklarını düşünüyorum. Fark oluşturacak oyunculara karşı dikkatli oynamamız gerekiyor" diyen İspanyol hoca, rakibe çok fazla zaman verirlerse zorluk yaşayacaklarını aktardı.

Iraola sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncularımıza güvenmemiz ve oyunu kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu tür arenalarda ne kadar güçlü başlarsak o kadar az şans vereceğiz."