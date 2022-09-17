Saraçoğlu altın yoğurt kürü tarifi ve faydaları nelerdir? İbrahim Saraçoğlu'ndan zerdeçallı yoğurt kürü

Öncelikle kurkumin maddesi zerdeçalın yapısında bulunan ve turuncu rengi veren bir besin maddesidir. Tokoferol olarak nitelendirilir ve ciddi antioksidan etkilere sahiptir. Bu basit özellikleri ile zerdeçalı çok faydalı bir gıda haline getirmektedir.

Saraçoğlu Altın Yoğurt Kürü Tarifi

1 kase yoğurt ( yağlı yağsız fark etmez)

2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tüm malzemeleri tabağa koyup güzelce karıştırdıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Kürü uygularken dikkat etmeniz gereken bazı konulara değinelim. Öncelikle bu kürün en önemli etkisi tok tutmasıdır. Bu yüzden acıktığınız zaman bu kürü tüketin ve üstüne yemek yemeyin. Aynı şekilde yemek sonrası bu kürü tüketmenin de bir anlamı yoktur. Bu yüzden aç karnına bu kürü tüketmeliyiz. Zeytinyağı ekleyerek günlük ihtiyacı da belli oranda karşılamış oluyoruz. Bu yüzden kür günlük ihtiyacı karşılayacaktır. Gördüğünüz üzere altın yoğurt kürü malzemelerine çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu yüzden endüstriyel ürünler yerine kendiniz evinizde hızlı ve kolay şekilde yapabilirsiniz.

Altın Yoğurt Kürü Faydaları Nelerdir?

Öncelikle kür de bir çok farklı baharat yer almaktadır. İşte faydalı özelliği de buradan kaynaklanmaktadır.

-Zerdeçal; metabolizmayı hızlandıran etkisi ve antioksidan etkisi ile zayıflamanıza yardımcı olur.

-Zencefil; çok ciddi metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda bağırsaklardaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur Yağ yakımını hızlandırır.

-Tarçın; antioksidan etkisi ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücutta oluşan ödem ve şişkinliğin önlenmesine yardımcı olur. Hücrelerde birikmiş fazla suyun atılımına destek olur.

-Zeytinyağı; omega – 3 yağ asidi sayesinde bir çok olumlu etkileri vardır. Tok tutucu özelliğe de sahiptir. Karışımdaki en değerli besin maddelerinin başında yer almaktadır.

-Yoğurt; doğal protein ve kalsiyum kaynağıdır. Aynı zamanda D vitamini ve B vitaminleri türevlerini içermektedir. Probiyotik bakteriler ile doğal bir bağışıklık ilacıdır.