Saraçhane'den Ankara'ya! Büyük Aile Yürüyüşü bugün 15:00'da..

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Serdar Arseven bugünkü köşe yazısında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek Büyük Aile Yürüyüşü'ne çağrıda bulundu.

Ailenin önemine vurgu yapan Arseven, "Ortadaki mesele, 'Aile' meselesi. 'Aile' toplumun, ülkenin, insanlığın temeli. Beka meselesi." dedi.

'Herkes mücadelede yerini almalı'

"Hepimiz aynı gemideyiz, aile yoksa memleket de yok!" ifadesini kullanan Arseven, şöyle devam etti:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında fonlanan faaliyetlerin “bekamızı” hedef aldığı ortada.

Madem ki aynı gemideyiz, “Aile”mizin dolayısıyla “Ülke”mizin çökertilmesine karşı olan herkesin bu mücadelede yerini alması gerekiyor.

Bizdeki sivil toplum örgütü faaliyetlerinde genellikle “Ben yaptım, sen yapmadın!” kavgası öne çıkar.

Bu sefer, umarım ki dar koridorlara sıkışmayacak mevzu.

Propoganda her alanda!

Eşcinsellik propagandasının hayatın her alanına yayıldığını belirten Serdar Arseven, şu uyarılarda bulundu:

Eşcinselliği Teşvik Zihniyeti’nin gittikçe yaygınlık kazandığı, birçok televizyon programında ve özellikle de “yerli denilen” dizilerde araya mutlaka “eşcinsel tiplemelerinin” yerleştirildiği ve insanımızın “kanıksama” bataklığına sürüklenmek istendiği ortada.

Bir de, denk geldim;

“Kadın” programlarından birinin “as oyuncusu”, “Boşanmayacak mısın?” diyordu misafirine…

Bir dakika içinde tam 4 kez “Boşanmayacak mısın?” sorusunu duydum.

Birine kırk kez deli dersen deli olurmuş!

Bol tekrar ve netice!

“Eşcinsellik propagandası”, “yuva yıkıcılığı” faaliyetlerinin kimi zaman açıktan, kimi zaman da alttan altta icra edildiği kanalları isim isim yazsak, bu işin ne kadar tehlikeli boyutlara vardığı açıkça görülür.

Birçok yere sızmış bir organizasyonla karşı karşıyayız.

Mesele sadece “eşcinsel dernek” meselesi değil, o görünen kısmı…

Hatırlarsınız;

Cumhurbaşkanlığı Makamı’ndan yapılan bazı açıklamalarda “Bir kısım sosyal medya oluşumları ve televizyon kanalları üzerinden oynanan oyunların farkında olunduğuna” ve “gerekli tedbirlerin alınacağına” dair vurgular dikkat çekiyordu.

Biz de bu dikkat çekişlere defalarca dikkat çektik ama yayınlar hız kesmeden devam etti, ediyor.

İsrail, Yunanistan, ABD, AB, şu, bu…

Bizi topla tüfekle yıkamazlar elbette…

Bunu çok iyi bildikleri için…

Böyle tahrip ede ede, zeminimizi kaydıra kaydıra, “kanıksata kanıksata” bitirmeye çalışıyorlar.

Tekrar edelim; aynı gemideyiz, aile biterse hep birlikte biteriz.

Onun için, anca beraber kanca beraber.