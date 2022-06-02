  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya S.Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu
Dünya

S.Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında 80 milyon yıl öncesine tarihlenen deniz canlıları fosili bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 09:40:00 -
S.Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Duba ve Umluc kentlerinde keşfedilen deniz canlısı kalıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uzman bir heyetin bölgedeki çalışmaları neticesinde 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan, soyu tükenmiş deniz canlıları kalıntılarının keşfedildiği kaydedildi.

Farklı türde fosiller bulundu

Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu Sözcüsü Tarık Eba el-Halil, keşif bölgelerinde ulaşılan farklı türde omurgalı ve omurgasız fosillerin yanı sıra sığ ve kıyı deniz ortamlarında yaşayan bitki kalıntılarının orta ve modern (Kretase - Miyosen) jeolojik yaşam dönemlerine kadar uzandığını söyledi.

Keşif çalışmaları sürüyor

Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, "2030 Vizyonu" çerçevesinde Suudi Arabistan'daki jeolojik ve tarihi mirasın korunması amacıyla Kızıldeniz kıyılarında jeolojik keşif çalışmaları yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay