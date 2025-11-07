  • İSTANBUL
Gündem

Şara ziyareti öncesi ABD'den flaş karar: Suriye'den yaptırımlar kaldırıldı

Trump "Erdoğan istedi, kaldırdık" demişti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardı. Birleşmiş Milletler de dün aynı kararı almıştı.

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

 

BMGK da aynı kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

 

Trump "Erdoğan istedi, kaldırdık" demişti

Gelecek hafta Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs 2025’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kalkacağını açıklamış; kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını söylemişti.

