Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!
Suriye'de devrim sonrası teröristlere göz açtırılmıyor. Güvenlik güçlerinin IŞİD'i hedef aldığı belirtilen operasyonlarında 71 kişi gözaltına alındı.
Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "ülke çapında IŞİD hücrelerini hedef alan önleyici operasyonlar gerçekleştirdiğini" söyledi.
Sözcü, devlet televizyonu El İhbariye'ye yaptığı açıklamada, "Suriye güvenlik güçlerinin 61 baskın gerçekleştirdiğini, 71 kişinin gözaltına alındığını, patlayıcı cihaz ve silahların ele geçirildiğini" ifade etti.
Şam, İdlib ve Humus'un çeşitli bölgelerinde baskınlar gerçekleştirildi.
Batılı kaynaklar, baskınların ABD'nin istihbarat paylaşımıyla düzenlendiğini dile getirdi.
Baskınlar, Suriye'nin ABD öncülüğündeki "IŞİD karşıtı koalisyona" katılmasının gündemde olduğu bir süreçte gerçekleştirildi.
ABD'nin Suriye elçisi Tom Barrack bu ayın başlarında Şara'nın IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmak için bir anlaşma imzalayabileceğini söylemişti.
Kaynak: Mepa News