Bursa'da yağış kazayı beraberinde getirdi! Elektrik direğine çarpan otomobil takla attı
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da etkili olan yağış trafik kazasına neden oldu. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazayı haber alan polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.