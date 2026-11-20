Fon soruşturmasında flaş gelişme: Destek Holding’e kayyım atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şaibeli işlemlere yönelik yürütülen büyük fon soruşturmasında dev bir adım daha atıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Altunç Kumova'nın sahibi olduğu Destek Holding'e kayyım atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor. BirGün'de yer alan habere göre bu kapsamda tutuklanan Altunç Kumova'nın sahibi olduğu Destek Holding'e kayyım atandı.
ARAMA SÜRÜYOR
Kararın ardından holding bünyesinde arama ve el koyma işlemlerine başlandığı bildirildi. Öte yandan, Destek Holding'in yüzde 100 iştiraki olan Domino Europe'un da Altunç Kumova ile bağlantılı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) incelemelerinde tespit edilmişti.
İFADESİNDE 'RAKAM ANORMAL BİR RAKAMDIR' DEMİŞTİ
Soruşturma sürecinde Destek Faktoring'in piyasa değerinin 15 milyar TL'den 1,3 trilyon TL'ye yükselmesi gündeme gelmişti. Tutuklu şüpheli Altunç Kumova'nın savcılıkta verdiği ifadede bu artışa ilişkin, "Rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum" dediği öğrenilmişti.
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