Başbakanlıktaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, değişen küresel düzende stratejik ortaklıkların hayati önem taşıdığını itiraf ederek Katar ile 360 derece bir ortaklık kurmak istediklerini söyledi. Katar'ın Almanya'ya akıtacağı 15 milyar avroluk ilave yatırımın yapay zeka, yarı iletkenler ve havacılık gibi kritik sektörlere can vereceğini vurgulayan Merz, savunma sanayisi ve siber güvenlik alanlarında da Katar ile ortak hareket etmek istediklerini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE İRAN SAVAŞI İÇİN KATAR'DAN MEDET UMDULAR

Enerji krizinden korkan Berlin yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İran'daki savaşın durdurulması noktasında da Katar'ın arabuluculuk gücüne sığındı. İran'ın Katar'a ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Merz, Katarlı yetkililerle neredeyse her gün temas halinde olduklarını açıkladı. Uygun fiyatlı enerjiye muhtaç olduklarını gizlemeyen Merz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın askeri nükleer programını durdurması gerektiğini ifade ederken, Suriye'nin yeniden imarı konusunda da Katar ile birlikte hareket edeceklerini aktardı.

EMİR AL SANİ'DEN BERLİN'DE FİLİSTİN VE EGEMENLİK VURGUSU

Almanya'ya yaptığı uzun vadeli yatırımların Alman sanayisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirten Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise görüşmede enerji güvenliği, ileri teknoloji ve savunma işbirliklerinin ele alındığını kaydetti.

Batı başkentlerinin görmezden gelmeye çalıştığı Filistin meselesini Berlin'de masaya yatıran Emir Al Sani, devletlerin egemenliğinin korunması, sivillerin muhafaza edilmesi ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Katar'ın arabuluculuk ve barış girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Al Sani'nin ziyareti kapsamında iki ülke arasında güvenlik ve askeri alanlarda kritik mutabakat zaptları da imzalandı.