İki çocuk babası vatandaş, 27 Mart 2026'da oturduğu evi satarak elde ettiği parayla 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ailesiyle birlikte kiraya taşınmayı göze alan yatırımcı, bütün birikimini altına bağladı. Türkiye’de gündem olunca aldığı kararı savunan vatandaş, kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösterdi. Altın yatırımından elde edeceği kazançla 1-2 yıl içerisinde dört ev alabileceğine inanan yatırımcının altın aldığı dönemde gram fiyatı yaklaşık 6 bin 510 lira seviyesindeydi.

İŞLER BEKLEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ancak sonraki süreçte yaşanan fiyat düşüşü, birikiminin değerini de aşağı çekti. 20 Kasım itibarıyla gram altının 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram külçe altının karşılığı yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya indi.

Vatandaşın karşı karşıya kaldığı maliyet yalnızca altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı kalmadı. Evini sattıktan sonra kiralık konuta taşınan yatırımcı, bu süreçte kira, depozito ve taşınma masraflarını da üstlendi. Söz konusu giderler de hesaba katıldığında, vatandaşın 7 aylık süreçteki kaybı 900 bin lirayı aştı.