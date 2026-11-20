Evini satarak altın alan adamın hayali kursağında kaldı: 2 yıl içinde 4 ev alacaktı, 7 aylık zararı 900 bini aştı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Altının ezber bozarak 2026 başındaki seviyesine inmesiyle evini satarak 4 ev alma hayali kuran adamın hikayesi yeniden gündem oldu. Ailesiyle kiralık eve taşınan ve paranın tamamıyla 1 kilo külçe altın alarak 1-2 yıla 4 ev alma planı yapan vatandaşın hayali kursağında kaldı. Mart 2026'da 6 milyon 510 bin liraya sattığı evden elde ettiği paranın tamamıyla 1 kilo altın alan yatırımcının elindeki altının fiyatı 5,8 milyon lira seviyesine kadar düştü. Kira, depozito ve taşınma masrafları da eklendiğinde 7 aylık zararı 900 bin lirayı aştı.
İki çocuk babası vatandaş, 27 Mart 2026'da oturduğu evi satarak elde ettiği parayla 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ailesiyle birlikte kiraya taşınmayı göze alan yatırımcı, bütün birikimini altına bağladı. Türkiye’de gündem olunca aldığı kararı savunan vatandaş, kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösterdi. Altın yatırımından elde edeceği kazançla 1-2 yıl içerisinde dört ev alabileceğine inanan yatırımcının altın aldığı dönemde gram fiyatı yaklaşık 6 bin 510 lira seviyesindeydi.
İŞLER BEKLEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Ancak sonraki süreçte yaşanan fiyat düşüşü, birikiminin değerini de aşağı çekti. 20 Kasım itibarıyla gram altının 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram külçe altının karşılığı yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya indi.
Vatandaşın karşı karşıya kaldığı maliyet yalnızca altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı kalmadı. Evini sattıktan sonra kiralık konuta taşınan yatırımcı, bu süreçte kira, depozito ve taşınma masraflarını da üstlendi. Söz konusu giderler de hesaba katıldığında, vatandaşın 7 aylık süreçteki kaybı 900 bin lirayı aştı.