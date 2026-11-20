CHP'den ayrılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da AK Parti'ye geçeceği iddia edildi!
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CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında siyasi kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. 19 Kasım'daki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanının daha iktidar partisine katılmasının ardından gözler bu kez Ahmet Aras'a çevrildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuş ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Siyasi kulislerde Aras'ın da önümüzdeki süreçte AK Parti saflarına katılabileceği konuşulmaya başlandı.
GEÇMİŞTE İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Öte yandan Ahmet Aras, daha önce gündeme gelen AK Parti'ye geçiş iddialarına ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, hiçbir yere geçmeyeceğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etmişti.
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