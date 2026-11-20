Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuş ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Siyasi kulislerde Aras'ın da önümüzdeki süreçte AK Parti saflarına katılabileceği konuşulmaya başlandı.

GEÇMİŞTE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ahmet Aras, daha önce gündeme gelen AK Parti'ye geçiş iddialarına ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, hiçbir yere geçmeyeceğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etmişti.