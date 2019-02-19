Sapunaru ve Atila Turan sarı kart sınırında İstikbal Mobilya Kayserispor’da Cristian Sapunaru ve Atila Turan geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe A.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Cristian Sapunaru ve Atila Turan geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe A.Ş maçında gördükleri sarı kartlarla 3’er sarı karta ulaştılar. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 24.haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında Cristian Sapunaru ve Atila Turan sarı kart görmeleri halinde ligin 25.haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. 3’er sarı kartla sarı kart sınırında bulunan iki önemli oyuncuya teknik heyet Atiker Konyaspor maçı öncesi uyarıda bulunacağı öğrenildi.

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