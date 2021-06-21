Sapkınlığın yuvası olan Disney'den yeni ahlaksızlık! Bu çizgi filme dikkat! "Türkleri savaşarak yıkamazsınız ama..."

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Çizgi film kanalı Disney Channel, çocukları hedef almaya devam ediyor.

Türk milletinin çocuklarına ahlaksızlığı aşılamayı kendisine görev edinen Disney, birçok ülkede yayınlayamadığı sahneleri Türkiye'de yayınladığı öğrenildi.

Çizgi karakterleri dudak dudağa verdiler

"Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi" isimli çizgi filminin yeni sezonunun tanıtıldığı kanalda, küçüçük çocuklara ahlaksızlığın özendirildiği sahneler yer aldı. Özendirilen karakterler dudak dudağa getirilerek saf zihinlere ifsat edilmeye çalışıldı.

LGBT sahneleriyle sapkınlık empoze edilmesi de tepki çekmişti

Daha önce Disney Channel'da "Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi" çizgi filmi LGBTİ sahneleriyle de tepki çekmişti. İki erkek karakterin birbiriyle yakınlaşması sahneleri yayınlanmıştı.

Aynı çizgi filmin New York özel bölümünde de, 2 lezbiyen kadının 2 kız çocuğu olduğu gösterilen bir sözde aile ekrana getirilmiş ve amacın ne kadar büyük olduğu gözler önüne serilmişti.

Israrlı ve sistematik ifsat hareketleri için RTÜK harekete geçecek mi?

Ahlaksızlığın ve sapkınlığın yuvası haline gelen Disney Channel'in büyük tepkilere rağmen ısrarlı ve sistematik ifsat adımları dikkat çekerken RTÜK'ün de gelecek nesilleri korumak için harekete geçmesi bekleniyor.

Disney'in ilk skandalı değil: Adım adım nesli zehirliyor

Takvim'de yer alan habere göre, ortaya çıkan sapkınlık özendirici bu içerikler Disney Channel'in ilk skandalı değil.

Disney Channel Andi Mack dizisinde bir gay karaktere, Onward filminde ise lezbiyen polis memuru Spector'a yer vermişti.

2020 yılında Disney+'da yayımlanan Out isimli kısa animasyon ise ailesine açılmayı düşünen eş cinsel başkarakteri Greg, stüdyonun ilk LGBTİ+ başkarakteri olmuştu.

Animasyonla da sapkınlık özendirildi

Disney Channel'de yayınlanan bir animasyon olan The Owl House'da eş cinsel sapkınlık özendirildi.

Animasyonda 14 yaşındaki Dominik-Amerikalı Luz'un yaşıtı bir kız olan ve onu baloya davet etmek isteyen Amity'ye ilgi beslediği gösterildi. İkili bir taraftan canavarlarla savaşırken, bir yandan da ay ışığı altında dans etti.

Animasyonun yapımcısı: Disney yönetimi tarafından destekleniyorum

The Owl House'un yapımcısı Dana Terrace yapımla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Henüz geliştirme aşamasındayken, queer çocukları ana kadroya koyma niyetimde oldukça açıktım. Ben korkunç bir yalancıyım, bunu gizliden gizliye yapmak zor olurdu." Disney'i, bireysel çabalarıyla ikna ettiğini söyleyen yapımcı, "İnatçılığım karşılığını verdi ve şu an mevcut yönetim tarafından oldukça destekleniyorum!" dedi.

Biseksüel olduğunu açıklayan isme proje!

Andi Mack dizisinde 13 yaşındaki Cyrus, Jefferson Ortaokulu'nda öğrenci ve baş karakter Andi'nin en yakın arkadaşlarından birini canlandırıyor. Dizi gereği dindar bir Yahudi ailenin çocuğu, ebeveynlerinin ikisi de terapist. Sapkınlığın özendirildiği dizide Cyrus dizinin ana karakterkerinden Jonah'la yakınlaşmak istedi ve izleyicilere cinsel yönelimini de aktarmış oldu.

Karakteri, biseksüel olduğunu açıklayan oyuncu Joshua Rush oynuyor.

Lezbiyen polis memuru

Onward isimli filmde tek göz ve boynuza sahip, Spector isimli bir lezbiyen polis memuruna yer verildi.

Gay karakterlerle sapkınlık övüldü

Out filmiyte hem Disney hem de ABD'li animasyon şirketi Pixar LGBTİ+ baş karakterine yer verdi. Animasyon filmde sapkınlık normalleştirilirken Greg ve partneri Manuel evlerinden taşınmak üzere olan gay bir çift olarak aktarıldı.

Çizgi filmin ahlaksız sahnelerine birçok dizide izin verilmiyor

Dizinin yayınlandığı başta Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkede belli kısımlarına izin verilmedi.

İzin verilmeyen sahnelerde eşcinsellik özendiriciliği ve öpüşme sahneleri yer aldı.

Çocukları bu kanaldan uzak tutun

Çocuklar için yayınlanan Batı merkezli yapımlarda eş cinsel ilişkiyi özendiren Disney Channel, Netflix gibi platformalarda LGBT sapkınlığının propagandası tam gaz devam ediyor.

Çocuklarımızın izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek sapkınlıkları normalleştiren bu platformlar uyguladıkları bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etme çabasına giriliyor. Ailelerin ise çocuklarını bu sapkın hisleri aşılayan kanaldan uzak tutması gerekiyor.

"Türkleri savaşla değil, aile yapısını yıkarak ve ahlaksızlaştırarak yenebilirsiniz"

Sistematik ahlaksızlaştırma saldırıları, Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'nun 1821 yılında Fener Rum Patriği Gregorius'un Rus Çarı 2. Alexander'a gönderdiği mektupta yazanları hatırlattığı videoyu akıllara getirdi.

Gregorius mektupta, Türk milletinin savaşla yenilemeceğini belirtirken bu milletin alimlerden uzaklaştırılması, devlet adamlarına itaatkarlığının ortadan kaldırılması, fuhuş gibi ahlaksızlıkların yaygınlaştırılması, ailenin çökertilmesiyle imha edileceğini söylüyor. Ayrıca mektupta, bunun hemen değil zamanla yapılacağı da belirtiliyor.