Sapkınlığın böylesi... Michael Ballack öyle bir şey yaptı ki!

Alman futbolunun en önemli isimlerinden olan Michael Ballack, 18 yaşındaki oğlu Emilio'yu yaşadığı trafik kazasında kaybetmişti. 42 yaşındaki Ballack flaş bir haber ile Alman basınının gündemine oturdu. Oğlu Emilio'nun yakın arkadaşı model Sophia Schneiderhan ile görüntülenen Ballack'ın 21 yaşındaki model ile oğlunun ölümünün ardından yakınlaşmaya başlandığı belirtildi. Böylesi bir sapkınlık sonrası Ballack büyük tepki gördü...

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Michael Ballack, geçtiğimiz yaz oğlu Emilio'yu geçtiğimiz ailenin Portekiz'de bulunan tatil evinde düzenlediği bir partinin ardından bisikletiyle yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Emilio Ballack kaza esnasında çıkan yangından kurtarılsada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

OĞLUNUN ARKADAŞI İLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Kazanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken Michael Ballack ilginç bir haberle gündemde... 45 yaşındaki eski futbolcu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

EMILIO SONRASI YAKINLAŞTILAR

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Oğlu Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve birliktelikleri tescillenmiş oldu.

İkilinin arkadaşları yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındığı öğrenildi.



