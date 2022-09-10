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Kültür - Sanat Sapkınlığın aşılandığı yapımlara karşı ses getirecek animasyon! Efendimiz'in (SAV) hayatının anlatıldığı Tay filmi vizyona giriyor
Kültür - Sanat

Sapkınlığın aşılandığı yapımlara karşı ses getirecek animasyon! Efendimiz'in (SAV) hayatının anlatıldığı Tay filmi vizyona giriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, TRT ortak yapımı ile sapkınlığı meşrulaştıran yapımlara karşı ses getirecek bir sinema filmine imza atıldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatının anlatıldığı Tay filmi, 23 Eylül'de vizyona girecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 21:58:00 - 2022-09-10 22:02:08

 Yeniakit.com.tr 

TRT ortak yapımı animasyon filmi Tay 23 Eylül'de vizyona girecek.

Yerli sinema filminde Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) İslam tarihinin dönüm noktası olan “Hicret” yolculuğu anılarıyla heyecan dolu bir hikâye beyaz perdeye yansıtılacak.

Sapkın içerikli yapımlara muhteşem alternatif

Hz. Muhammed’in (SAV) hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret’i konu edinen 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara Peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

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