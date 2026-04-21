Balık tutarken suya düştü! 6 yaşındaki çocuk Sakarya Nehri’nde kayboldu
Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan Irak uyruklu Ahmet İdris (6) suya düşerek akıntıda kayboldu.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde nehir kenarında balık tutan çocukların bulunduğu noktada korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan ikisi dengesini kaybederek suya düştü. Çocuklardan biri çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, Ahmet İdris (6) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlattı. Kocaeli’den dalgıç polis ekipleri de arama çalışmalarına katılmak için bölgeye sevk edildi. Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.