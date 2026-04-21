  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de Siyonist-Haçlı ablukasına sert tepki! Erakçi, Trump'ın uykularını kaçırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ortadoğu’da tansiyon her geçen dakika daha da tırmanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki korsanvari eylemlerine tokat gibi bir cevap geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran bayraklı "Touska" gemisine müdahale ederek el koymasının ardından açıklama yapan Erakçi, limanların abluka altına alınmasını açık bir "savaş ilanı" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin deniz ablukasına tepki gösterdi.

İran limanlarının abluka altına alınmasının bir savaş girişimi olduğunu dolayısıyla ateşkesin ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Erakçi, "Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını, menfaatlerini nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl duracağını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İyi savaş ne duruyorsun etrafına ülke bekliyorsun

Filistinde gazze yanarken yalnızdı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23