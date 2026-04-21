O ülke kabusu yaşıyor! Havai fişek fabrikasında patlama
Hindistan’ın Kerala eyaletinde havai fişek üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlama, can kaybına yol açtı.
Hindistan’ın Kerala eyaletinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bir faciaya dönüştü. India Today gazetesinin haberine göre, eyaletin Thrissur bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
13 kişi vefat etti
Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.