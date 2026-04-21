  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Canlı yayında Meloni’ye hakaret edildi! İtalya’dan Rusya’ya diplomatik tepki
Dünya

Canlı yayında Meloni'ye hakaret edildi! İtalya'dan Rusya'ya diplomatik tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Canlı yayında Meloni'ye hakaret edildi! İtalya'dan Rusya'ya diplomatik tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya’daki bir televizyon programında Başbakan Giorgia Meloni’ye yönelik kullanılan hakaret içerikli ifadelerin ardından Rusya’nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov’u resmi protestoyu iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İtalya ile Rusya hattında yeni bir diplomatik gerilim yaşanıyor.  İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'daki bir televizyon sunucusunun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik hakaret içeren açıklamaları dolayısıyla Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov'un resmi protestonun iletilmesi için bakanlığa çağırdığını bildirdi.

 

Tepkiye yol açtı

Bir Rus sunucunun, programında Başbakan Meloni'ye yönelik sözleri İtalya'da tepkilere yol açtı.

 

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyev'in Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik son derece ciddi ve hakaret içeren açıklamaları üzerine resmi protestolarımı iletmek üzere Rusya Büyükelçisi Paramonov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdım."

 

Tajani, Meloni'ye tam dayanışması ve desteğini belirtti.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun diğer küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Rus sunucunun, Meloni hakkındaki sözlerinin, "vahim ve kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

 

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Giorgia Meloni'ye ciddi hakaretlerde bulunan Vladimir Solovyov'un Kremlin'e yakın olduğu belirtildi.

Solovyov'un, "faşist, tescilli bir aptal, kötü bir kadın" olarak nitelendirirken, "İnsanlık için bir utanç. İhanet onun ikinci adı; daha önce bağlılık yemini ettiği (ABD Başkanı Donald) Trump'a ihanet etti." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı

Dünya

ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı

Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! “Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış”

Dünya

ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı

{relation id:1995546 slug:'abd-baskani-trump-meloniyi-hedef-aldi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23