Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya tarihi Filistin çağrısı! Müslüman düşmanlığına karşı ilkeli duruşa teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Yeni Zelanda'nın özellikle İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı sergilediği ilkeli tutumun tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler zemininde ve ikili düzeyde Filistin davasına verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Erdoğan, Yeni Zelanda hükümetinin adalet odaklı bu yaklaşımını "takdire şayan" olarak nitelendirdi.

"Filistin Devleti'ni tanımak çözüme güç katar"

Bölgedeki kalıcı huzur için iki devletli çözümün tek yol olduğunu hatırlatan Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'ya açık bir çağrıda bulundu. Yeni Zelanda'nın bağımsız Filistin Devleti'ni resmen tanımasının, Ortadoğu'daki kördüğümün çözülmesine büyük bir ivme kazandıracağını belirten Cumhurbaşkanımız, bu adımın uluslararası toplumun vicdanını da rahatlatacağını işaret etti.