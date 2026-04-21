  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti Gülistan Doku’nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım! Siyasi hazımsızlık kurşun olup yağdı! AK Parti’ye geçen Serik Belediye Başkanı’na alçak saldırı Ateşkes uzayacak mı? Trump'tan açıklama geldi İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek COP31 başkanı kurum, Berlin’de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti: BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13. şampiyonluğuna ulaşan ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Rıza'yı telefonla aradı.

 

Rıza Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp de Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti

Bilal Erdoğan: Kültür önderleri yetiştirmeye çalışıyoruz
Bilal Erdoğan: Kültür önderleri yetiştirmeye çalışıyoruz

Gündem

Bilal Erdoğan: Kültür önderleri yetiştirmeye çalışıyoruz

Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya tarihi Filistin çağrısı! Müslüman düşmanlığına karşı ilkeli duruşa teşekkür
Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya tarihi Filistin çağrısı! Müslüman düşmanlığına karşı ilkeli duruşa teşekkür

Gündem

Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya tarihi Filistin çağrısı! Müslüman düşmanlığına karşı ilkeli duruşa teşekkür

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23