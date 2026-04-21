Sollama terörü sisle birleşti! Artvin-Ardahan yolunda minibüs tırla kafa kafaya çarpıştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan kara yolunda, kar ve yoğun sisin görüş mesafesini sıfıra indirdiği noktada korkunç bir kaza meydana geldi. Yol kenarlarındaki kar yığınları ve göz gözü görmeyen sisli hava, bir sürücünün sabırsızlığıyla birleşince facia kaçınılmaz oldu.

Olay, kış şartlarının ağır hissedildiği Şavşat-Ardahan yolunun yüksek kesimlerinde gerçekleşti. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü yolda, önündeki tırı geçmeye çalışan bir minibüs sürücüsü, karşı yönden gelen dev tırı fark edemedi. Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpışırken, çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

 

Ekipler zorlu şartlarda ulaştı

Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı kaza mahallinde, hurdaya dönen minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

