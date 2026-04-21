İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü Bakan Ersoy'dan geleneksel sanatlara güçlü destek COP31 başkanı kurum, Berlin'de 40'tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti: BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Yine böcek ilacı vakası! Oteldeki aile bireyleri zehirlenerek öldü! İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü Türkiye'de bir ilk! 5G ile 'uzaktan robotik cerrahi uygulaması' gerçekleştirildi 'Tarihin en büyük enerji krizi patlayacak!'
Gündem Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan ve Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan daha sonra karayoluyla Erzurum’a getirilen Tuncay Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde yapılan 3 günlük sorgusu sonrası Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri arasında getirilen Tuncay Sonel’e Gülistan Doku soruşturması ile ilgili hakkındaki iddialar yönetildi.

Savcılık ifadesi

Tuncay Sonel’in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeden ilginç detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri olan Gülistan Doku’ya ait sim kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna Sonel, "hız kazanmak" savunmasıyla cevap verdi. Sonel, ifadesinde, "Valilik binasından çıkarken Aygül Doku’yu ağlarken gördüm. Bana ’Sayın Valim bir sim kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar’ dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara’da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan komisere gönderdim" dedi.

 

Bilirkişi raporlarında olay günü viyadüğü gören kameraların aktif olduğunu ancak emniyet görevlilerinin "kameralar çalışmıyordu" şeklinde tutanak tuttuğuyla ilgili sorusuna ise Sonel, şöyle cevap verdi:

 

"Bu kamera kayıtlarının silinerek delillerin yok edilmesi talimatını ben vermedim. Üniversite bünyesinde teknik bir konu varsa oraya sorulmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tunceli Emniyeti’nin ’arıza yoktu’ şeklindeki cevaplarından haberim yoktur. Muhatabı İl Emniyet Müdürüdür."

 

Yaklaşık 8 saat süren savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2), Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136) ve Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205) suçlarından tutuklanması istemiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

 

Yapılan duruşma sonrası mahkeme heyeti, Tuncay Sonel’in tutuklanmasına karar verdi. Tuncay Sonel daha sonra Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış!
Cengiz selçuk

İyi olmuş
