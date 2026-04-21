SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti Gülistan Doku’nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım! Siyasi hazımsızlık kurşun olup yağdı! AK Parti’ye geçen Serik Belediye Başkanı’na alçak saldırı Ateşkes uzayacak mı? Trump'tan açıklama geldi İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek COP31 başkanı kurum, Berlin’de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti: BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz
Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1'i öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babasının ardından annesi de tutuklandı.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin iki farklı sınıfa saldırı düzenlediği olayda 10 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

 

Saldırının ardından saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Peyman Pınar Mersinli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

 

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda kullanılan silahların sırt çantasıyla okula getirildiğini belirtmişti. Ünlüer, saldırganın da olay sırasında hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş.” demişti.

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

DMM açıklama yaptı! "Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var" iddiası
DMM açıklama yaptı! “Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var” iddiası

Gündem

DMM açıklama yaptı! “Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var” iddiası

 

Abdullah Biri

Cocuk, toplumda anne babasını temsil edee. Ebebyn karekteri fıtratı ne ise cocukda onu taşır. İkidamla sudan anne rahminde yarı karekter anneden yarısı bababan gecer. Onun için sokta, otobusde okulda pazarda caddede parkta cocuk aileden aldıgı fiıtratı gördüğü terbiyeyi sergiler

Cvv

Laik Seküler bir ailede yetişen cani bir çocuk laik seküler bir eğitim sistemi ile yetişmiş bir cani. Artık dümeni laiklik olan gemi yürümüyor. Tek çare İslam İslami Ahlâk....
