Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin iki farklı sınıfa saldırı düzenlediği olayda 10 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Peyman Pınar Mersinli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda kullanılan silahların sırt çantasıyla okula getirildiğini belirtmişti. Ünlüer, saldırganın da olay sırasında hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş.” demişti.