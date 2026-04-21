Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

İşgalci İsrail’in vahşeti tüm çıplaklığıyla ortadayken, CHP Lideri’nin kullandığı dil şaşkınlık yarattı. Bebek katili Netanyahu’nun bile telaffuz etmeye cesaret edemediği uydurma rakamlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Özel, katilin suçunu örtbas edercesine bir tavır sergiledi. Müslümanların üzerine yağan bombaları ve parçalanan Filistinli bebekleri unutan Özel, adeta Tel Aviv’den talimat almışçasına konuştu.

Mazlumun feryadına sağır, zalime siper

Filistinli annelerin feryadı arşa ulaşırken, ana muhalefet liderinin işgalci tarafın sözde mağduriyetini bu kadar ateşli savunması "Kimin yanındasın?" sorusunu akıllara getirdi. Netanyahu’nun kanlı politikasını meşrulaştıran bu ifadeler, Türk siyasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alırken, Özel’in bu tavrı Siyonist çevrelerde memnuniyetle karşılandı.