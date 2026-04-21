Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
37' Sol çaprazda topla buluşan Bardhi uzak mesafeden kaleyi düşündü. Bardhi'nin şutunda Ederson gole izin vermedi.
32' Oosterwolde sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu kaleci ileri çıkarak aldı.
29' Ceza sahasına giren Cherif'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
22' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
14' Ceza sahasının solunda topla buluşan İsmail kale önüne çevirdi. Ön direkte Adil'in müdahalesiyle top kornere gitti.
10' Deniz'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
6' Levent sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.