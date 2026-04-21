Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek COP31 başkanı kurum, Berlin’de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti: BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Yine böcek ilacı vakası! Oteldeki aile bireyleri zehirlenerek öldü! İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü Türkiye’de bir ilk! 5G ile ‘uzaktan robotik cerrahi uygulaması’ gerçekleştirildi 'Tarihin en büyük enerji krizi patlayacak!'
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Konyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

37' Sol çaprazda topla buluşan Bardhi uzak mesafeden kaleyi düşündü. Bardhi'nin şutunda Ederson gole izin vermedi.

32' Oosterwolde sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu kaleci ileri çıkarak aldı.

29' Ceza sahasına giren Cherif'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

22' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

14' Ceza sahasının solunda topla buluşan İsmail kale önüne çevirdi. Ön direkte Adil'in müdahalesiyle top kornere gitti.

10' Deniz'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

6' Levent sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23