İki aile birbirine girdi: 7 yaralı
Kahramanmaraş’ta husumetli oldukları iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında başlayan gerginlik, mahallede silahlı çatışmaya dönüştü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.
1 kişinin durumu ağır
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 1'i ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.