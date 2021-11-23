Sapkınlığa savaş açtılar

Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ sloganıyla bir toplantı gerçekleştiren platform, eşcinsel sapkınların propaganda ve aktivitelerinin yasaklanması için mücadele etme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Vazgeçmeyeceğiz

Toplantıda konuşma yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada LGBTİ faaliyetleri son derece hızlandı. Bu sapkın örgüt yayılımını artırmak için filmden sinemaya, reklamlara, kitaplardan yazılı ve görsel basına, bilgisayar oyunlarına kadar her türlü argümanı rahatça kullanmakta, tıkandıkları veya engellendikleri alanlarda arkalarındaki egemen güçler vasıtasıyla siyasi baskı oluşturarak durmaksızın yol almaktalar. Bizler tertiplediğimiz programlarla ve kampanyalarla ülkemizi, nesillerimizi, aile yapımızı yok etmek, çökertmek isteyen bu arkası derin sapkın örgütle mücadele etme gayretimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukları muhafaza

Suni gündemlerin ve günlük hayat koşuşturmasının içindeki halkımızın bu büyük sapkınlık projesinin henüz yeterince farkında olmadığını kaydeden Mican şöyle devam etti: “Bu büyük tehlike tüm dünyayı hızla sarıp sarmalıyor. Bin yıllık Türk İslam yurdunda nesillerimizin taze beyinlerine sapkın örgütlerce zehirli tohumların ekiliyor olması bizler için utanç vesikasıdır. Ailelerimiz çocuklarına sahip çıkmalı. Çocuklarımızı bu sapıklara kurban vermemek için çok dikkatli olmalı, iş işten geçmeden elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Hep birlikte bu sapkın örgütün faaliyetlerini durdurmalıyız. Devletimiz, hükümet yetkilileri ve tüm siyasi partiler geleceğimiz için, kutsal aile yapımız ve nesillerimiz için oldukça büyük tehdit haline gelmiş bu sapık örgütlere karşı gereğini ivedilikle yapmalı. Yoksa yeni nesilleri zehirlenmiş, zihnen işgal edilmiş, dönüştürülmüş, başkalaştırılmış milletler artık millet olarak kalamaz!”

Ekrem engel oldu

Öte yandan, göreve geldiği günden beri İBB’nin imkânlarını eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için seferber eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun eşcinsel sapkınlara yönelik başlattığı kampanyasını engellemek için emrindeki zabıtaları görevlendirmişti. Akit, 15 Eylül’de CHP’li İBB’nin müdahalesini, “Homolara İmamoğlu kalkanı” manşetiyle duyurmuştu.