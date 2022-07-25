Sapkınlığa dur de aileni koru

Müslüman Türk milletinin milli ve manevi değerlerini önceleyen STK’lar, ABD, AB, Alman Vakıfları, Soros ve kökü dışarıda yapılan fonladığı, Türkiye’de ise başını CHP’nin çektiği zillet ittifakının açıktan destek verdiği eşcinsel sapkınlara yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. Aralarında Yesevi Alperenler Derneği, Türkiye Aile Meclisi, Çocuk Hakları Platformu, HAYFED, Fetih 1453 Derneği, Büyük Osmanlı Derneği ve Müdafaa-i İslam Hareketi’nin de olduğu 150 STK’nın katılımıyla oluşturulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, LGBTİ sapkınların faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için dün önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Eyüp Sultan Meydanı’nda, ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, eşcinsel sapkınların propaganda ve aktivitelerinin yasaklanması için çağrıda bulunuldu. Grup adına yapılan açıklamada, “Müslüman Türk milletini ahlaken çökertmek, yeni nesillerimizi cinsiyetsizleştirmek, sapkın ilişkileri, pedofiliyi ve zührevi hastalıkları ülkemizde yaygınlaştırmak, ailesiz ve zürriyetsiz bir toplum oluşturmak için dört koldan farklı renk ve biçimlerde hiç durmadan saldıran sapkın örgütün faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz” denilerek, sapkınlarla mücadele etme kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Neslimiz yok edilmek isteniyor

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adına açıklama yapan Başkan Kürşat Mican ise, şu değerlendirmede bulundu:

“Milletimiz ve yeni nesillerimiz tarihin hiçbir döneminde bugünki gibi korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamıştır. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, yaşamsal hürriyet, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi paravanlarla bir taraftan geyliği, lezbiyenliği, travestiliği ve biseksüelliği dayatıyorlar, diğer taraftan ise bu sapkınlığı meşrulaştırmak ve cemiyetimizin her alanına yaymak istiyorlar. Popüler kültürü, moderniteyi kullanarak her türlü reklamla, giyimle kuşamla, modayla, gençlere hitap eden yayınlarla, dizilerle, şarkılarla, danslarla, sanatçılarla, sporcularla, programlarla ve LGBT’li aktivistlerle yeni nesillerin ve kadınlarımızın, kızlarımızın dimağlarını ele geçirerek, ağlarına düşürüyor, sapkınlıklarını zerk ediyorlar. Milli ve manevi değerleri zayıflamış, bu değerlerden mahrum kalmış nesiller ve fertler de maalesef bu sapkınlık akımının girdabında kayboluyorlar.”

Cinsiyeti değiştirmek inkârdır

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin insan fıtratını ve biyolojik özelliklerini reddettiğini hatırlatan Başkan Mican, şunları kaydetti: “Cinsiyet seçiminin insanın kendisine bırakılması gerektiğini savunan bu sapkın yaklaşım açıkça yaradılış gerçeğini inkar etmektedir. Hepimiz biliyoruz ki ezelden beridir kadın kadındır, erkek erkektir. İnsan nesli bugüne kadar bu şekilde gelmiştir. Şimdi bu doğayı ve bu işleyişi bozmaya kalkmak, insanlığı yok etmek demektir. Bu sapkın örgüt ışıltılı argümanlarla, vadettikleri rengarenk hayat tarzıyla, gençlerin hoşuna giden nefsani aparatlarla aslında sonu bataklık olan pespaye bir hayatı perdelemektedir. Bu sapkınların tamamı AIDS gibi zührevi hastalıklara yakalanıyor, aile ve toplum bağları tamamen kopuyor. Bir süre sonra hastalıkların ve psikolojik bunalımların girdabında karanlıklarda kaybolup gidiyorlar.”

Türkiye'de 256 sapkın dernek var

Gençlerin popüler kültür aparatlarıyla bataklığa çekildiğini vurgulayan Mican, şöyle devam etti: “Gençlerimizin bir kısmının yakından takip ettiği ve etkisinde kaldığı ‘cinsiyetsiz’ şarkı sözleri, giyim ve danslarıyla ünlü Güney Koreli pop grupları bu tuzağa yönelik en belirgin örnektir. Ülkemizde de bu sapkın akımlara açık açık destek verenlere rastlıyoruz. Spor camiasından Ebrar Karakurt, Taylan Antalyalı, sanatçılardan Tarkan, Murat Boz, Özcan Deniz, Mabel Matiz, Sezen Aksu gibi isimleri söyleyebiliriz. Gene bu sapkın akımlara ülkemizde destek veren sahada fiilen çalışan toplam 256 dernek var. Bu dernekler AB başta olmak üzere SOROS’un Açık Toplum Vakfı gibi tamamen dış kaynaklı vakıflar üzerinden fonlanıyorlar. Üniversitelerde kulüpler kurup öğrencileri örgütlüyorlar. Örneğin sadece lezbiyenlik projesi için bu seneye mahsus 7 milyon dolar fon ayırdılar. Tarlabaşı Toplum Merkezi, Lambda İstanbul, KaosGL Ankara, Siyah Pembe Üçgen İzmir, Özgür Renkler Bursa, LGBT Yedi Renk Mersin, Hebun Diyarbakır, Gökkuşağı LGBT Malatya, Mor Balık Trabzon, Özgür Renkleri LGBT İskenderun, Gökkuşağı Çorum LGBT, toplam 256 sapkın dernekten yalnızca birkaçı.”