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Dünya Sapkınların sözcülüğünü yaptı! Avrupa Birliği'nden skandal tehdit
Dünya

Sapkınların sözcülüğünü yaptı! Avrupa Birliği'nden skandal tehdit

LGBT'li sapkınların sözcülüğüne soyunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da çıkarılan 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasayı "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Macaristan'a karşı yasal süreç başlatma tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:42:00 -
Sapkınların sözcülüğünü yaptı! Avrupa Birliği'nden skandal tehdit

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Oturumuna katılan Ursula von der Leyen, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında milletvekillerine konuşma yaptı.

Macaristan'daki yasanın zirvede geniş şekilde tartışıldığını belirten Leyen, "Bu yasa, kişilere karşı cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılık için çocukların korunmasını bahane olarak kullanmaktadır. Bu yasal düzenleme utanç vericidir" diyerek skandal sözler sarfetti.

LGBT'li sapkınların sözcülüğünü ve savunuculuğunu Leyen, Macaristan'daki yasanın AB'nin insan hakları ve eşitlik gibi değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak AB'nin temel değerlerini savunmak için AB Komisyonu'na verilmiş tüm imkanları kullanacağına işaret etti.

Von der Leyen, "Eğer Macaristan durumu düzeltmezse AB Komisyonu, AB anlaşmalarının hamisi olarak kendisine verilen yetkileri kullanacaktır" ifadesini kullandı.

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı. Yasaya göre, televizyon kanalları bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini sadece 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

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Yorumlar

Putsavar

Bu iğrenç birliğe asla girmemeliyiz. Çoluk çocuğa pedeofili homo eğitmi verip mi medeni olacağız.
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Rabia Zafer

Asıl Sizin LGBT ye Sahip Çıkmanız Utanç Verici AHMAK.
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