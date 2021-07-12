Sapkınların provokasyonuna destek vermişti... Murat Kahya bakın kim çıktı!

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Toplum değerlerini altüst ederek sapkınlığı yaymayı amaçlayan ve Türkiye’de de etkin bir faaliyet yürüten LGBTİ hareketi, Haziran ayında sözde onur yürüyüşünü yapmak için sokağa indi. İzinsiz gösterilere polis müdahale etti. Olaylar sırasında birkaç provokatör gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olan Murat Kahya, solcular tarafından gündemden düşürülmedi.

T24 gibi güvenilirliğini tamamen yitirmiş olan yalan haber uzmanı internet siteleri, Murat Kahya’nın fotoğraf sanatçısı olduğunu ve sözde onur yürüyüşü sırasında kafede oturduğunu, hiçbir şey yapmadığı halde gözaltına alındığını ileri sürdü.

Gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet paçavrasına konuşan Kahya, “Ülke sebepsiz yere tutuklanmış siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakkı savunucuları ile doluyken sadece kendi başıma gelenleri konuşmak garip geliyor. Herkes sussun isteniyor” diyerek tam HDP’li ağzıyla AK Parti’yi suçladı.

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Solcuların “fotoğraf sanatçısı” diye pohpohladığı Murat Kahya’nın gerçek kimliğini ise sosyal medya paylaşımları ortaya koydu. Murat Kahya’nın Instagram’dan yaptığı paylaşımlarında HDP’li olduğu görüldü. Aynı zamanda Kahya’nın, “Diren Kobané” paylaşımı yaparak alenen terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlendi.

PKK sevici Murat Kahya’nın LGBTİ eylemlerinde hazır bulunması, karıştığı provokatif eylem nedeniyle gözaltına alındıktan sonra CHP medyası tarafından aklanmaya ve “mağdur sanatçı” olarak tanıtılmaya çalışılması, AK Parti düşmanlığı nedeniyle gözü dönen muhalefetin kimlerle işbirliği yapabileceğini ortaya koydu. Aynı zamanda terör sevicilerin her eylemde boy göstererek hükümetin aleyhine olan tüm faaliyetlere koştukları da bir kez daha gözler önüne serildi.