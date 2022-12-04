Sapkınların hamisi İmamoğlu’dan skandal
Seçimler öncesi cami cami dolaşıp muhafazakar kesimin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Allah’ın lanetlediği sapkınlara destekten vazgeçmiyor.
HABER MERKEZİ
Göreve gelir gelmez İBB personeline zorunlu ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersleri veren, eşcinsel sapkınları istihdam eden İmamoğlu’nun şimdi de sapkın homoları dergi kapağına taşıdığı ortaya çıktı. İBB İST dergisinin Kasım- Aralık-Ocak aylarını kapsayan son sayısının kapağına, sözde sanat adı altında LGBTİ paçavrasının renkleri basılarak eşcinsellik propagandası yapıldığı öğrenildi. Sözde ‘kuşatılmış sanat’ adı altında eşcinselliğin propagandasını yapan Ekrem İmamoğlu’na kamuoyundan tepki yağarken, eşcinselliğe kurumsal destek veren CHP’nin çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu.