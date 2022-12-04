  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapkınların hamisi İmamoğlu’dan skandal
Gündem

Sapkınların hamisi İmamoğlu’dan skandal

Seçimler öncesi cami cami dolaşıp muhafazakar kesimin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Allah’ın lanetlediği sapkınlara destekten vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:48:00 -
Sapkınların hamisi İmamoğlu’dan skandal

HABER MERKEZİ

Göreve gelir gelmez İBB personeline zorunlu ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersleri veren, eşcinsel sapkınları istihdam eden İmamoğlu’nun şimdi de sapkın homoları dergi kapağına taşıdığı ortaya çıktı. İBB İST dergisinin Kasım- Aralık-Ocak aylarını kapsayan son sayısının kapağına, sözde sanat adı altında LGBTİ paçavrasının renkleri basılarak eşcinsellik propagandası yapıldığı öğrenildi. Sözde ‘kuşatılmış sanat’ adı altında eşcinselliğin propagandasını yapan Ekrem İmamoğlu’na kamuoyundan tepki yağarken, eşcinselliğe kurumsal destek veren CHP’nin çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23