Sapkın zihniyetten 'darbe' sinyali: 'Beklenen zat' çıkacak, 'Deccal sistemi' bitecek!
FETÖ'nün 2014 yılında darbenin zeminini hazırlayarak darbenin yapılacağına dair sinyaller verdiği ortaya çıktı.11 Ocak 2019 Cuma 01:47
FETÖ'ye ait çarpıcı belgeler ortaya koyan 'FETÖ Gerçekleri' adlı Twitter hesabından, 2014 yılında çekilen bir videoda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "beklenen zat" olarak tasvir edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe yapılarak "Deccal sistemi"nin bitireleceğini belirtilen bir video yayınlandı.
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