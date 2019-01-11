Sapkın zihniyetten 'darbe' sinyali: 'Beklenen zat' çıkacak, 'Deccal sistemi' bitecek!

FETÖ'ye ait çarpıcı belgeler ortaya koyan 'FETÖ Gerçekleri' adlı Twitter hesabından, 2014 yılında çekilen bir videoda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "beklenen zat" olarak tasvir edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe yapılarak "Deccal sistemi"nin bitireleceğini belirtilen bir video yayınlandı.