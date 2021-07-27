Sapkın yemine ‘senato’ freni!

Yavuz Selim İstanbul

Tıp mezunu öğrencilere geleneksel olarak okutulan Hipokrat yemini metnine iliştirilen “cinsel yönelim” ifadesine karşı Sakarya Üniversitesi’nden sonra İnönü Üniversitesi de harekete geçti. Malatya İnönü Üniversitesi, Dünya Hekimler Birliği’nin Hipokrat yeminine ilave ettiği sapkın ifadelerin öğrencilere dayatılmasının önüne geçme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde rektörlük kararına rağmen sapkın dayatmaların yer aldığı sözde Hipokrat yemininin öğrencilere okutulduğu İnönü Üniversitesi’nde artık Senato onayı olmayan hiçbir yemin metninin mezunlara okutulamayacağı öğrenildi. Gazetemiz Akit’e konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, toplum ve aile değerlerini korumak amacıyla ve cinsel yönelim gibi ifadelerin yer almaması için yemin metinlerinin Üniversite Senatosu’nun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını söyledi.

Gaye, değerlerimizi aşındırmak

Rektör Ahmet Kızılay, şunları dile getirdi: “Tıp fakültesi mezunlarımızın Hipokrat yemini yapması 100 yıllık bir gelenek. Hipokrat yeminleri üniversitelerde içerik olarak birebir aynı olmasa bile özü itibariyle birbirine benzeyen metinlerdir. Son yıllarda Dünya Hekimler Birliği, Hipokrat yemini yerine yeni bir yemini hekimlere öneriyor. Bu yemini ise aslolan yemine göre daha detaylı ve gündemdeki tartışmaları da vurgulayan yemin metnidir. Hipokrat yemininin ana amacı hekimlerin özveriyle, fedakarlıkla mesleğini icra edeceklerine dair söz vermeleridir. Ayrıca insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceklerine söz verirler. Dünya Hekimler Birliği’nin önerdiği yemin metni ise gündemdeki birtakım ideolojik bakışı orada detaylandırarak yemini araç olarak kullanıp bu ideolojileri gündeme taşıyor.”

Bu ifadeler masum değil

Rektör Kızılay, “Yemin metnindeki cinsel yönelim ifadesi buraya bilinçli olarak, gereksiz yere sokuşturulmuştur. Tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya hatta tahrip etmeye yönelik girişim olarak değerlendiriyorum” görüşünü paylaştı. Kızılay, “Bizim karşı çıktığımız, kabul etmediğimiz konu toplumumuzun ve aile değerlerimizin karşısında olan “cinsel yönelim”i vurgulamasıdır. ‘Hekimler hiçbir ayrım yapmadan hastasına bakacak’ derken, Hekimler Birliği’nin önerdiği metinde ‘şunlarda şunlarda da ayrım yapmayacak’ diye gereksiz yere hepsini tek tek sayıyor. Aslında ideolojik düşüncelerini yemin üzerinden aktarılıyor. Bana göre masum olmanın ötesinde bir durum olduğunun kanaatindeyim” dedi.

‘Cinsel yönelim’e senato freni

İnönü Üniversitesi’nde mezun öğrencilere okutulacak yemin metinlerine Senato onayı getirdiklerini kaydeden Prof. Ahmet Kızılay, yeni dönemdeki tedbirleri şu sözlerle aktardı: “Biz kurumsal olarak bundan sonra başta Tıp Fakültesi Hipokrat yemini olmak üzere, sağlık bilimlerinin bölümleri, hukukçular ve iletişimcilerin yaptıkları yeminle ilgili bir karar aldık. Bundan sonra yemin metni Üniversite Senatosu’nda onaylandıktan sonra okunabilecek. Senato’nun onayından geçen yemin metni okunabilecek. Bu aşamadan sonra yemini ideolojik düşüncelerin içine sokuşturulduğu araç olarak kullanılmasına müsaade edilmeyecek.”

Sapkın dayatmaya soruşturma

Tavsiyeye rağmen akademisyenler tarafından tıp fakültesi öğrencilerine dayatılan metin dolayısıyla soruşturma başlatıldığını belirten Rektör Kızılay, şunları kaydetti: “Son hadiseyle ilgili inceleme başlattık. Bu konuda niçin hassasiyet gösterilmediği, niçin rektör olarak benimle istişare edilmediği hususunda gerekli inceleme sürüyor. Savunmalar alınacak, değerlendirilecek. Süreç içerisinde gerekli yaptırımlar uygulanacak.”

Din ve aileyi muhafaza edeceğiz

Prof. Dr. Kızılay, sözlerini şöyle tamamladı: “İnönü Üniversitesi’nde rektör olarak benim ve idareci arkadaşlarımın hassasiyeti, toplumumuzun değerleri, İslami değerlerin, ülkemizin aile yapısının korunması ve muhafazasıdır. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa hepsini hassasiyetle yetkimiz altındaki bütün alanlarda uygulayacağız.”

