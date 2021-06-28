Sapkın yemine karşı YÖK göreve

Türk Tabipler Birliği’nin tıp fakültelerindeki sapkın ‘yemin’ metnine karşı üniversiteler, duyarlı hekimler ve öğrenciler direniş başlattı.

YÖK harekete geçsin

Hipokrat yeminine sonradan iliştirilen ‘cinsel yönelim’ ifadesinin LGBT sevici Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından tıp fakültesi mezunlarına dayatmasına karşı tepkiler büyüyor. Sakarya Üniversitesi’nin (SAÜ) mezun öğrencilere ‘cinsel yönelim’ ifadesini çıkararak orijinal hipokrat yemini metnini okutturmasının ardından SAÜ Tıp Fakültesi hocalarından Doç. Dr. Hayrullah Yazar, CİMER’e dilekçe yazarak TTB dayatmasına karşı YÖK’ü göreve davet etti.

27 yıllık hekimlik tecrübesiyle Türkiye’nin bu alandaki en önemli simaları arasında yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğr. Üy. Doç. Dr. Hayrullah Yazar’ın 22.06.2021 tarihli dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Tıp Fakültelerinde mezuniyet esnasında hipokrat yemini okunur, bu uygulama yüzyıllardır devam etmektedir. Son birkaç yıldır, bazı tıp fakültelerinde, TTB tarafından dayatılan bir metin zorla öğrencilerimize okutulmaktadır. Dünya Tabibler Birliği denilen kuruluş tarafından orjinal hipokrat yeminine ‘cinsel yönelim’ kavramı eklenmiş ve ülkemizde TTB tarafından da bu ifadeler bazı fakültelerde öğrencilere zorla okutturulmuştur.”

Ülkemizin değerlerine ters

Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) göreve davet eden Dr. Hayrullah Yazar, “TTB’nin ülkemiz değerleriyle çelişkili tutum ve davranışları bir yana, hekimlerin yararına hiçbir faaliyeti olmadığı bilinen bir gerçektir. Buradan hareketle YÖK yetililerini acilen göreve çağırıyoruz. Lütfen! Geleneksel hipokrat yemin metnine sadık kalınması için tıp fakültelerine gerekli uyarılar yapılsın” sözlerini sarf etti.

İki doktor babası olduğuna değindiği dilekçesinde Dr. Yazar, “Hiçbir hekim hasta muayene ederken kadın, erkek, trans ayrımını zaten yapmaz. TTB tarafından tıp öğrencilerine dayatılan ve orjinal hipokrat yemin metninde olmayan ‘cinsel yönelim’ ibaresi, zorba bir ideolojinin yansımasıdır. Lütfen dikkat” dedi.

Tıp öğrencileri de rahatsız

Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu da geleneksel hipokrat yemin metnine sadık kalınması için tıp fakültelerine gerekli uyarı yapılması için çağrıda bulundu. Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu’nun resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan “Tıp öğrencilerine Tabipler Odası Dayatması!” başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi: “Yüzyıllardır değişmeyen geleneksel hipokrat yemini, TTB tarafından değiştirilerek, ‘cinsel yönelim’ kavramı, yemin metni içine yerleştirilip, maalesef tüm Tıp Fakültelerinde zorla/dayatılarak hekim adaylarına okutturulmak istenmektedir. Duyarlı bir grup hekim ve hekim adayı olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Tabipler Birliği’nin dayatması olan yemini değil, geleneksel hipokrat yeminini etmek istiyoruz.”

Sakarya Üniversitesi o metni düzeltti, sapkın seviciler çıldırdı

Eşcinsel sapkınlığın yaygınlaştırıp kabul edilebilir hale getirilmeye çalışıldığı cinsiyetsizleştirme projesi kapsamında hipokrat yeminine sonradan eklenen söz konusu metin, Sakarya Üniversitesi tarafından çıkarılmıştı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, hekimlerin mesleğe başlamadan önce okuduğu hipokrat yemini olarak bilinen metinde “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölüm revize edilmişti. Öğrencilerin, metnin TTB tarafından dayatıldığı gibi okumasına da imkan tanınmıştı. TTB ile CHP ise Sakarya Üniversitesi’ne tepki yönelterek cinsel yönelim tabirinin öğrencilere “yemin” olarak okutulmasını savunmuştu. Gazetemiz Akit hadiseyi 26 Haziran’da “Sakarya Üniversitesi sapkınlara geçit vermedi” sürmanşetiyle haberleştirmişti.