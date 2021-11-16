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Dünya Sapkın müftü gitti, Esed daha da azacak
Dünya

Sapkın müftü gitti, Esed daha da azacak

Suriye’de milyonlarca insanın öldürülmesi ve sürgün edilmesine fetva veren katil Esed’in sapkın müftüsü Ahmed Hassun görevden alındı. En büyük destekçisinin üstünü çizen Esed'in, oluşturacağı yeni modelle dini hayat üzerindeki etkisini daha da artıracağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:19:00 - 2021-11-16 16:27:37
Sapkın müftü gitti, Esed daha da azacak

Münübe Yılmaz

Suriye’de milyonlarca insanın öldürülmesi ve sürgün edilmesine fetva veren katil Esed’in sapkın müftüsü Ahmed Hassun görevden alındı. Esed tarafından yayınlanan kararname ile Hassun'un görevi sona erdirilirken, Başmüftülük makamı da Evkaf Bakanlığı bünyesindeki Fıkıh Meclisi'ne devredildi. Esed'in sapkın din anlayışını temsil eden Fıkıh Meclisi, 2018 yılında sözde ulusal birlik kavramlarını pekiştirmek, "vatan düşmanları" olarak adlandırdıkları muhalifleri ve "siyasal İslam takipçileri"nin ideolojisine karşı koymak için 2019 yılında ilk toplantılarına başlamıştı. Esed'in beklenmeyen kararının sebebi açıklanmezken, yeni modelle, eli kanlı rejimin dini hayat üzerindeki etkisini daha da artıracağı belirtiliyor. 

"Kur’an'da Suriye haritasından bahsediliyor" demişti

Bilindiği gibi, Esed'in görevden aldığı sapkın müftü Hassun, Kur’an-ı Kerim’de Suriye haritasından bahsedildiğini söylemişti. Hassun ayrıca, Suriye’nin büyük seslerinden Sabah Fahri’nin cenazesinde mültecilere hitaben, “Ülkenize dönün. Ülke dışında size dua edecek kimseyi bulamazsınız” demiş, ülkeden göç etmek zorunda kalanları eleştirmek için de Kur'an’dan bazı ayetleri kullanmıştı.

Oğlunu Esed rejiminin öldürdüğüne dair kuvvetli şüpheler var

Suriye olaylarının başlangıcında oğlunu rejim güçlerinin öldürdüğü yönünde kuvvetli şüpheler bulunmasına rağmen Hassûn, bugüne kadar hep Esed rejiminin en sıkı destekçilerinden biri olmuştu. Katil Esed'e fetvacıbaşı konumunda hizmet vermekte olan Suriye Başmüftüsü, muhaliflerin elinde tuttuğu bölgelerin tamamının ve bilhassa Halep’in tümüyle ortadan kaldırılması ve Şam'daki Saydnaya hapishanesinde bulunan 13 bin mahkumun infaz edilmesi fetvasını vererek de gündeme gelmişti.

 

 

 

 

 

 

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