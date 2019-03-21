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Sapkın LGBT ve PKK paçavraları açtılar! Taşkınlık yapan gruba müdahale

HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile PKK elabaşı Öcalan'ın posterleri açıldı, PKK lehine slogan atarak polise taşlı saldırıda bulunan gruplara müdahale edildi. LGBT paçavralarının da açılması dikkatlerden kaçmazken Batman'daki olaylarda atılan taşın isabet etmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

21 Mart 2019 Perşembe 23:20
Sapkın LGBT ve PKK paçavraları açtılar! Taşkınlık yapan gruba müdahale

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Şırnak, Mardin'in Nusaybin ve Midyat, Elazığ'ın Karakoçan ilçelerinde HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler, polis noktasında üst aramasından geçirildi.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan ile bazı HDP'li milletvekilleri katıldı.

Müzik yayını yapılan etkinlikte, nevruz ateşi görevlilerce yakıldı.

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmada, halkın nevruzunu kutladı.

"Nevruz ateşi bütün karanlıkları aydınlatacaktır. 31 Mart'taki yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız." diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Hakkın, hukukun üstünlüğünü yok sayanlara karşı seçimlere gireceğiz. Halkımızı yoksulluğa, gençlerimizi işsizliğe, çocuklarımızı karanlık bir geleceğe mahkum edenlere karşı seçimlere gireceğiz. Bizler halkın iradesini tanımayan, bu iradeyi kayyumlarla pes ettirmeye çalışanlara karşı seçimlere gireceğiz."

Buldan, seçimlere halkın, emeğin, kadınların ve Kürtlerin ittifakıyla girdiklerini ifade ederek, "Bu ittifakın tarihsel bir önemi var. Bugün dört bir yandan tarihimize, kültürümüze, varlığımıza, kimliğimize saldıranlara karşı oluşturduğumuz bir güç birliği var." diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Alanda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile LGBT'yi simgeleyen flama açıldı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, beraberinde Emniyet Müdür Yardımcıları Alper Güneş ve Mehmet Güçlü ile etkinliğin yapıldığı alana gelerek güvenlik önlemleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Polise taş atan gruba müdahale

Etkinlik sonunda, alanın yakınındaki AK Parti seçim bürosu önünden geçen bir grup terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan attı.

Polise taşla saldıran gruplara müdahale edildi.

Batman'da atılan taş çocuğu yaraladı

Batman'da Pazaryeri Mahallesi'ndeki nevruz alanında düzenlenen etkinliğe, HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Nejdet İpekyüz ve Mehmet Rüştü Tiryaki de katıldı.

Alanda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı, Öcalan'ın posterleri açıldı.

Etkinlik sonunda bir grup, Otogar Caddesi'nde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Göstericilerin attığı taş bir çocuğa isabet etti. Gözünden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır ve Batman'da gözaltına alınanlar oldu.

Bingöl, Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre, Mardin'in Nusaybin ve Midyat, Elazığ'ın Karakoçan ilçelerinde de HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:20
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Mardin
  4. Elazığ
  5. Diyarbakır
  6. Bingöl
  7. Nevruz
  8. HDP
  9. PKK
  10. Öcalan

YORUM YAZ

  • Denizli izmirDenizli izmir47 dk önce
    Ege bitmek ùzere
  • Sandik ta polis vamiSandik ta polis vami49 dk önce
    Sandik ònemli ssnduk.bunlara oy kullandirmamak gerek
  • meltemb41meltemb4150 dk önce
    Anayasa mahkemesi bu partiyi bir an önce kapatmalı bir tane türk bayrağı yok bunların kutlamalarında ne iş?
  • GENÇTÜRKGENÇTÜRK50 dk önce
    Bu sapkın grup iyice azdı.Rabbim tez zamanda inşallah belalarını verir.

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