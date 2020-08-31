Sapkın kitaplar hep soldan çıkıyor

Hakkı Bilir İstanbul

İslam’ın emir ve yasaklarını bile duymaya tahammül edemeyen ve Müslümanlara yönelik asılsız ithamlarla saldıran solcu yazarlar, kafalarındaki kirli duyguları ‘sanat’ adı altında topluma pazarlıyor. İnsanımızı zehirleyecek bir üslupla kaleme aldıkları paçavralarda ensest, pedofili, eşcinsel sapkınlık ve hayvan tecavüzü adeta meşrulaştırılıyor. Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit, Ferhan Şensoy, Duygu Asena, Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Musa Dinç gibi sol kimlikli yazarlar sapkınlığın propagandasını yapıyor.

Sol yazarlarda sapkınlık diz boyu

Asil ve yüce Müslüman Türk milletinin kadim değerlerini hiçe saymayı ‘solculuk’ zanneden müstemleke aydınlarının kaleme aldığı sapkın paçavralardan edepsizlik yayılıyor. Kafalarındaki kirli duyguları sanat adı altında topluma dayatan isimlerin yazdıkları mide bulandırıyor.

n Gezicilerin gözde yazarı Ahmet Ümit’in yazdığı Kırlangıç Çığlığı isimli kitapta, çocuk tacizcisi sapkınlar masumlaştırılıyor. Söz konusu paçavranın 70. sayfasında, “Akif kendi durumundan rahatsızmış. Bu boş çerçeveler, bu defterler adamın acı çektiğini gösteriyor. Belki de yazsaydı yahut yazabilseydi vazgeçerdi çocukları taciz etmekten” ifadeleri kullanılıyor.

n Ferhan Şensoy ise Elveda SSK isimli kağıt israfında, hayvan tecavüzünü büyük bir iştiyakle anlatıyor. Şensoy’un hezeyan kitabının 29. sayfasında ve ilerleyen kısımlarında üslup çok daha fazla iğrençleşmeye başlıyor.

n FETÖ’nün gelini Elif Şafak’ın Mahrem isimli paçavrasının 238, 239 ve 240. sayfalarında ise küçük bir çocuğun istismar edilmesinin iğrençliği ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor.

n Ayşe Kulin’in Gece Sesleri kitabında küçücük bir bebeğin, yetişkin bir kadın tarafından istismar edilmesi ayrıntılı ve iğrenç bir üslupla okuyucuya aktarılıyor.

Tecavüzü meşrulaştırıyorlar

n Duygu Asena’nın Paramparça adlı ahlaksızlık bülteninin de ise muhtelif sayfalarda eşcinsellik, ensest ve pedofili içeren pasajlar yer alıyor.

n Sol zihniyetin ‘aydın’ diye baş tacı yapığı Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli adlı paçavrasında ise, tecavüzcüleri meşru gösteren ifadelere yer veriliyor.