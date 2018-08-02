Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine sahneye çıktı

YENİAKİT.COM.TR - Sapkın eşcinsel Barbaros Şansal yaptığı paylaşımla yine Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi.

DOLARIN 5 TL OLMASI FIRSAT BİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelik skandal yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı gördü. Bunu kendince fırsat bilen Şansal, provokasyon için yine kollarını sıvadı.

"B.KUNDA BOĞUL" BARBAROS ŞANSAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklamasının ardından ahlaksızlıkta dip yapan Barbaros Şansal "Bokunda boğul Türkiye" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına ağır bir küfür etmişti.

OLAY ÇIKARMIŞ VE DAYAK YEMİŞTİ!

KKTC İçişleri Bakanlığı, KKTC’deyken Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullanan ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen Barbaros Şansal ile uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşanmış.

Barbaros Şansal gözaltına alınırken çevredeki vatandaşlardan dayak yemişti.