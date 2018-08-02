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Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine sahneye çıktı

ABD’nin yaptırım kararı sonrası dolar 5 TL seviyelerine çıktı. Bu durumu kendince fırsat bilen millet düşmanı Barbaros Şansal, yine provokasyon peşine düştü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:19
Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine sahneye çıktı

YENİAKİT.COM.TR - Sapkın eşcinsel Barbaros Şansal yaptığı paylaşımla yine Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi.  

DOLARIN 5 TL OLMASI FIRSAT BİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelik skandal yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı gördü. Bunu kendince fırsat bilen Şansal, provokasyon için yine kollarını sıvadı.

"B.KUNDA BOĞUL" BARBAROS ŞANSAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklamasının ardından ahlaksızlıkta dip yapan Barbaros Şansal "Bokunda boğul Türkiye" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına ağır bir küfür etmişti.

OLAY ÇIKARMIŞ VE DAYAK YEMİŞTİ!

KKTC İçişleri Bakanlığı, KKTC’deyken Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullanan ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen Barbaros Şansal ile uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşanmış.

Barbaros Şansal gözaltına alınırken çevredeki vatandaşlardan dayak yemişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:19
  1. Barbaros Şansal
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ibocanibocan53 dk önce
    Adamlar kendilerini medyada gostermek icin elnden geleni yapiyor unutulmamak icin sizde adamlarin istedigini yapiyorsunuz.Birakin unutulup kendi iclerinde bogulup gitsinler.Takmayin bile bu gibi...leri
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL46 dk önce
    Ey Barbaros sende o seyine birisi seyini seyine sey yaparsa o an seyinden cikarsa o seyle sey olmani dilerim..pislik seni..
  • KürşatKürşat41 dk önce
    Arkası yalama olmuş bu travesti hangi partiden acabam. a - hdp b - chp c - hdpkk d - chpkk e - hepsiYa hdp lidir yahut chp lidir.O zaman e şıkkı diyorum çünkü ibneler o iki partiyi destekliyorlar.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş45 dk önce
    yahudi bu pis mahluk. isme bak ar ar ar bARbARos armedeon evangelist pislik yahudi
  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    Çıkartmayın ağzımdaki baklayı.
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