Şapkanı koltuğunun altına alıp git Fatih Portakal gibi bisiklete bin

RTÜK’ün CHP’li Üyesi, eski gazeteci İlhan Taşçı, Halk TV’nin yalan haberini savunup ceza verilmemesi için elinden geleni yapmış, Akit TV’deki basit bir tashih hatasını ise abartıp kurumumuza ceza verilmesi için elinden geleni ardına koymamıştı. Taşçı’nın bu ikiyüzlü tutumunu ve gazeteciyken yaptığı haberleri hatırlatan yayınlarımızdan sonra Oda TV isimli tetikçi sözde haber sitesi, Akit hakkında rezil bir habere imza attı. Karanlık oda, “Taşçı’nın başına bir iş gelirse sorumlusu Akit’tir” diyerek kurumumuzu hedef aldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Oda TV’nin bu rezil haberi de masaya yatırıldı.

İlhan Taşçı’nın kamuya açık, hali hazırda her sözü haber yapılması gereken bir konumda olduğunu vurgulayan Murat Alan, “Bu adam fırıncı değil. Nalburda boya satmıyor. Bu adam kamuya açık bir yerde, kamunun gözü önünde zaten her sözü haber olması gereken, her sözüyle basına yansıyabilecek… Gizli kapaklı bir iş yapmıyor. Kozmik odada çalışmıyor. Kendi haberleri dolu internette. Biz bunları alıp haber yaptığımızda hedef mi gösteriliyor bu adam? O zaman çıksın, alsın şapkasını, bir önceki CHP’nin RTÜK üyesi gibi. Alsın şapkasını koltuğunun altına, gitsin evinde Fatih Portakal gibi bisiklete binsin, yatıyla gezsin. Bunun dışında da haber yapıldığı zaman, ‘ben hedef gösteriliyorum, başıma bir şey gelirse…’ Başına ne gelecek ya? Sen haber yapılıyorsun.” ifadelerini kullandı.