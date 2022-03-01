Sapık hem İsrailli hem İsviçre vatandaşı olunca! 150 bini ver geç
64 yaşındaki İsrail asıllı İsviçre vatandaşı bankacı Claude T., Türk hostes Yelda Y.'yi iğrenç bir şekilde taciz etti. Gözaltına alınan bankacı 150 bin lira ödeyerek serbest bırakıldı.
İsviçre'den havalanıp Türkiye aktarmalı olarak İsrail'e giden uçaktaki Türk hostes Yelda Y., İsrail asıllı İsviçre vatandaşı bir sapığın tacizine uğradı.
Mahrem fotoğrafını çekmeye çalıştı
İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki İsrailli sapık, hostesin mahrem fotoğrafını çekmeye çalıştı. 26 yaşındaki Yelda Y., telefonun flaşı patlayınca iğrenç tacizi fark ederek şikayetçi oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan sapık, 150 bin lira kefalet bedeli ödeyerek serbest kalıp, yurt dışına çıktı.