Antalya'da dolandırıcılık iddiası ‘Kolay para’ mağdurları 1,5 milyar kaptırdı

Antalya'da iki katı kar amaç vadeden köylüsüne ev, dükkan ve araçlarını satan yüzlerce vatandaş, karşılığında ödemelerini alamadı, verilen çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince de hayatlarının şokunu yaşadı.

Satış yaptıkları kişiye günlerdir ulaşamayan vatandaşlar, şahsın dükkanına gidip kapalı olduğunu da görünce dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olup suç duyurusunda bulundular.

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşandı.

Antalya'da yaşayan 300'e yakın vatandaş, iddiaya göre giyim sektöründe iş yerleri olan ve alım satım işleriyle uğraşan D. S'ye bundan 4 yıl önce kar amaçlı ev, araç ve dükkan gibi taşınmazlarını sattı. İki yıl boyunca verdikleri taşınmazların 1 yıl içince iki katı fiyatında kar eden vatandaşlar, son zamanlarda sattıkları taşınmazların karşılığında ödemelerini alamadı, bazıları da verilen çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendi. Bunun üzerine D. S'ye telefondan ulaşamayan yüzlerce kişi, bugün ona ait iş yerine geldiğinde dükkanlarının kapalı olduğunu gördü.

PARALARINI KAPTIRDILAR

S. D. İle aynı köyden olduklarını aktaran Veysel Sağlam şunları söyledi: "Bu adam 2 sene öncesinde bizim burada köylüler aracılığıyla milletin çek karşılığı malvarlığını aldı. Bugün 1 milyonluk arabanı, 2 milyon olarak geri ödemeli veriyordu. 2 sene boyunca bu şekilde devam ettirdi. Bu yıl 4'üncü senedeyiz. Ben dahil buradaki herkes mağdur. Bankada mevduata yatırdığımız gibi biz de bu işe yatırdık. Biz paralarımızı almadık. Biz kendi köylüsüyüz onun. Van'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'ndeniz hepimiz ve çoğumuz akraba. Adam bir güven verdi 2 yıl boyunca, hepimizi dolandırdı. Pazartesi gününden bu yana ulaşamıyoruz kendisine.

Dükkanı kapatıp gitmiş, whatsapp son görülmesi pazartesi 14.59 görünüyor. Birilerine İstanbul'dayım bir işim var halledip döneceğim demiş. Burada iki dükkanı var kilitli, eşi, çoluğu çocuğu hep beraber gitmiş. 1 milyar liranın üzerinde bir mağduriyet var. 300 kişiden fazlası vardı mağdur, azı yoktur."

SÖZLER TUTLMADI ÇEKLER PATLADI

Mustafa Erdoğan da "1,5 milyonluk iki araç vermiştim. 2 çekim vardı 2 ay vadesi kalmış. Pazartesi çeklerin patladığını gördük. Herkesin çeki patladı. Şikayet edeceğiz. Çok kişi mağdur ve savcılığa gitti" dedi.

Başka bir vatandaş da 2,6 milyon liralık aracını, akrabalarının da yine dükkan ve araç verdiğini ancak ücretini geri alamayıp mağdur edildiğini ileri sürdü.

Verilen çeklerin karşılıksız olduğunu da iddia eden vatandaşlar, bu durumun sadece Antalya'da değil Türkiye'nin her yerinde yaşanabileceğine dikkat çekerek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Öte yandan, görüş alınması için S. D'ye ulaşılmaya çalışılsa da gün içinde telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.

1,5 MİLYAR LİRA DOLANDIRDI

Mağdur vatandaşların avukatı Eylem Uçar ise D.S.'nin 4 yıl içerisinde 200'den fazla kişiyi mağdur ettiğini belirterek, "Bu mağdurların beyanlarına göre şahıs mağdurları belli bir zaman dilimi içerisinde gerekli güven ve dostluk ilişkisini kurup, çok yüksek meblağlı çekler vererek karşılığında da paralarını, evlerini, araçlarını, bazılarından da krediler bile çektirmiş.

Ciddi anlamda şu an 1.5 milyarlık bir çek ve diğer meblağlardan bahsedilmektedir. Bu aşamada ilk etapta güven ilişkisi çerçevesinde bazılarının beyanlarına göre işte şahıs gelip mağdurlara ‘Seninle ticaret yapalım, gel seninle çok güzel bir ortaklık yapalım. Bana 3 milyon ver, 4 milyon ver, 10 milyon ver' şeklinde vaatlerde bulunup karşılığında da çok güzel işler yapacağı şeklinde beyanlarda bulunmuştur" dedi.

ÇEKLERİN HEPSİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Verilen sözlerin zamanında yerine getirilmemesi üzerine D.S.'nin mağdur vatandaşlara çek vereceğini belirttiğinin altını çizen Uçar, "Edimlerimi yerine getirmediğimde bu çekleri tabii ki de bankalarda ibraz edip paranızı çekip alabilirsiniz şeklinde vaatlerde bulunmuştur. Çeklerin ödeme günü geldiğinde mağdurlardan bankalardan paralarını çekmek isteyenler büyük bir skandalla karşılaşıp çeklerin karşılıksız çıktığını büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmişlerdir. Bu aşamada mağdurların sayısı arttıkça birbirlerine ulaşmışlar.

Hepsine de aynı şekilde aynı vaatlerde bulunmuştur şahıs. Ve bu şahıs hakkında gerekli icra takipte, gerekli cezayı soruşturmanın açılması için gerekli yerlere bildirimleri de bulunduk" ifadelerini kulandı.

TELEFONLARI KAPATIP ORTADAN KAYBOLDU

Uçar, "Söz konusu mağdurların sayısının çok fazla olması ve ciddi anlamda 1.5 milyara yakın bir meblağdan bahsedilmesi artık olayın ciddiyetinin farklı bir noktalara geldiğini göstermektedir. Şahıs Van'daki bütün ailesini, Antalya'daki bütün ailesini, herkesin telefonlarını kapatıp kendisi bir şekilde yok oldu. Hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Hakkında bir yakalama veya gözaltı kararı olmadığı için de emniyet güçleri herhangi bir işlem yapmıyor. Mağdurlar kendi çaplarında ulaşmaya çalışmaktadır bu aşamada. Hiçbir şekilde telefonları açmıyor.

Bu aşamada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ivedi bir şekilde şahısın kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesinden bahisle gerekli işlemleri yapmasını, gerekli kapsamlı bir soruşturma başlatmasını talep etmekteyiz. Güvencemiz, yüce yargı bu şekilde sürecinde takibindeyiz" şeklinde konuştu.