Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Kırk yıl hatırı olan Türk kahvesinin yanındaki o bir bardak su, aslında göründüğünden çok daha derin bir anlam taşıyor. Osmanlı saraylarından günümüze uzanan bu gelenek, sadece susuzluğu gidermek için değil; hem bir nezaket dili hem de şaşırtıcı bir sağlık sırrı olarak ikram ediliyor. Peki, kahveden önce içilen su neyi ifade eder? İşte Türk kahvesinin yanındaki servis edilen o suyun ardındaki gizli mesaj...