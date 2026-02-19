  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Damak lezzeti arayanlar için Türk Kahvesi her zaman klasik olmuştur.

#1
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Kırk yıl hatırı olan Türk kahvesinin yanındaki o bir bardak su, aslında göründüğünden çok daha derin bir anlam taşıyor. Osmanlı saraylarından günümüze uzanan bu gelenek, sadece susuzluğu gidermek için değil; hem bir nezaket dili hem de şaşırtıcı bir sağlık sırrı olarak ikram ediliyor. Peki, kahveden önce içilen su neyi ifade eder? İşte Türk kahvesinin yanındaki servis edilen o suyun ardındaki gizli mesaj...

#2
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Dünyada telvesiyle birlikte servis edilen tek kahve türü olan Türk kahvesi, geçmişten günümüze uzun zamandır süregelen bir gelenek olsa da aslında bu yolculuğunda hiç yalnız olmadı.

#3
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu uzun bir zamana dayalı serüveninde yanından hiç ayrılmayan bir bardak su ile yolculuk etmiş ve etmeye devam ediyor... Peki, Türk kahvesi neden her seferinde su ile birlikte sunuluyor? İşte cevabı...

#4
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Osmanlı Devleti döneminde topraklarımıza giren kahve, lezzetiyle mest ederek önce kahvehanelerde sonra da evlerde sık sık tüketilmeye başlanıyor.

#5
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Misafirlere Türk kahvesi ikram etme geleneği daha o zamanlarda görülmeye başlamış. Ev sahibi evine gelen konuğuna bir fincan Türk kahvesi yapar yanında da bir bardak su ikram edermiş.

#6
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Gelen misafir, Türk kahvesinin yanındaki suyu kahveden önce tüketirse, bu karnının aç olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlanırmış. Böylece ev sahibi hemen sofrayı hazırlamaya başlar, misafirine yemek ikram edermiş.

#7
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Eğer gelen konuk suyu, kahvesinin ardından içerse de bu misafirin tok olduğunu ve yalnızca hoş sohbet etmeye geldiğinin bir işaretiymiş. Kısacası, misafirler "açım" demek yerine, kahvelerinin yanındaki suyu içişleri ile niyetlerini hemen belli ederlermiş.

#8
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Günümüze kadar gelen rivayetlerin yanı sıra, Türk kahvesinin yanında bir bardak su ikram edilmesinin bir de bilimsel nedeni var.

#9
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Kahvenin içerisinde böbrek taşı oluşumuna neden olan, yüksek yoğunlukta oksalat bulunuyor. Böbrek taşlarının u'i oksalattan oluşur. Kahvenin yanında içilen su ise oksalatın böbreklerden atılmasına etken olabilir.

#10
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu nedenle, Türk kahvesinin yanında bir bardak su içmek sağlığımız açısından oldukça faydalıdır.

#11
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bir diğer sebepse tat dokularımız ile bağlantılı. Kahvenin üzerine su içmek ağzı telvelerden arındırmak ve kahvenin ağızda kalan tadını hafifletmek için idealdir.

#12
Foto - Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Türk kahvesinden önce içilen su, ağız içinin temizlenmesini ve önceki tatlardan arınmasını sağlar. Böylece Türk kahvenizin tadını daha saf şekilde alabilir ve keyfinize keyif katabilirsiniz.

