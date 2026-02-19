  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tekirdağ'ın beklediği haber geldi! ‘Ramazan çöreği’ coğrafi işaret aldı Emeklilere önce kötü haberi verdi! Sonra '5500 lira olabilir' dedi Müthiş zafer sonrası... Okan Buruk ilk 11'den tam 4 futbolcuyu kulübeye gönderiyor! CHP’li belediye hizmet yaptı sandık… Sonuç bakın ne oldu! Kanarya golcü transferinde sessizliğini öyle bir bozacak ki... Guirassy Fenerbahçe'yi büyülemeyi sürdürüyor Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi... Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir? Abdullah Gül sessizliğini bozdu Kim Jong-un'dan gövde gösterisi! Dünyanın 'en güçlü' silahını tanıttı
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

Uzman isimden ramazanda beslenme ile ilgili karbonhidrat ve protein uyarıları geldi.

#1
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahur ve iftar öğünlerinin doğru planlanması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle sahur ve iftar öğünleri için telaş başladı.

#3
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

İyi bir sahurun gün boyu tok kalmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Demirciler, "Doyurucu ve protein ağırlıklı bir sahur, gün içerisinde daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt ve süt gibi protein kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. Tok tutucu sağlıklı yağ gruplarından avokado, ceviz ve badem tercih edilebilir. Bunun yanında tam tahıllı ya da tam buğday ekmeği gibi lif oranı yüksek besinlerle dengeli bir sahur yapılabilir" dedi.

#5
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

İftar saatinde mideye ani yükleme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Demirciler, gün boyu aç kalan midenin hassaslaştığını ifade ederek, "Orucu suyla açtıktan sonra çorba içip yaklaşık 5 dakika beklemek sindirime yardımcı olur. Bu süre, mideye yük bindirmeden sindirim sistemini ana yemeğe hazırlar" diye konuştu.

#6
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

Ana yemeğe geçmeden önce salata veya yoğurtlu mezelerle başlanmasını öneren Demirciler, karbonhidrat tüketiminin ise kontrollü olması gerektiğini belirtti. Demirciler, "Pilav gibi karbonhidratları ölçülü porsiyonlarda tüketmeliyiz. İçecek olarak fazla miktarda ayran ya da asitli içecekler yerine su tercih edilmelidir. Yemeği salata ağırlıklı tamamlamak, lokmaları iyi çiğneyerek ve yavaş yemek midemizi yormadan iftarı sonlandırmamıza yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Karbonhidrat ve protein detaylarına uzmanından dengeli beslenme önerisi...

Ramazan ayı boyunca dengeli beslenme ve porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Demirciler, sağlıklı bir oruç süreci için bilinçli tüketimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu?
Siyaset

Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’lı makamında kabul ederek bir süre g..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'
Yaşam

'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'

Mustafa Sabri Beşer, Aylık Baran Dergisi’nin Ocak 2026 tarihli 47. sayısında yayımlanan röportajında aile yapısındaki çözülmeyi sosyolojik a..
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma masasına oturmaması durumunda Diego Garcia Üssü'nün kullanılabileceğini sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23