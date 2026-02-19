Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

"Ramazan geldi, hoş gelmedi" yakınması

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında bu bildirinin zamanlamasına ve içeriğine dikkat çekti. Bildiriyi bir tür "ramazan geldi, hoş gelmedi" sızlanması olarak tanımlayan Hakan, metinde geçen "Ortadoğu’nun gerici bataklığı" ve "şeriatçı kuşatma" gibi ifadelerin 90'lı yılların köhne zihniyetini yansıttığını belirtti. Hakan'a göre, geçmişin "Mollalar İRAN'a" sloganı, bugün bu aydınlar tarafından "Talibanlaşmayacağız" şeklinde güncellenerek servis ediliyor.

"Erdoğan için bulunmaz nimet"

Yazısında siyasi bir analiz de sunan Hakan, bu tür çıkışların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları için "bulunmaz nimet" olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın bu tarz bildirilerle çarpışa çarpışa iktidarını sağlamlaştırdığını belirten Ahmet Hakan, CHP'nin bile bu gerçeği fark ederek bu alandan uzak durduğunu ifade etti.

Halkın nefret etmesi umurlarında değil

Ahmet Hakan, bildiriye imza atan Ayşe Kulin, Melike Demirağ, Müjde Ar ve Rutkay Aziz gibi isimleri hedef alarak şu zehir zemberek ifadeleri kullandı:

"Halkın büyük çoğunluğu nefret etmiş, uzaklaşmış, 'yandım Allah' diyerek AK PARTİ'ye sarılmış falan... zerre umurlarında değil bunların. Neden olsun ki? Erdoğan yine kazanır, bu aydınlar yine bildiriler yayınlarlar ve hayat, onlar için mis gibi akmaya devam eder."